Самодельный сверлильный станок: подробное описание изготовления

2020-01-24  

Подробное описание изготовления сверлильного станка из дрели.

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Простой самодельный ленточный шлифовальный станок

2020-01-23  

Самодельный ленточный шлифовальный станок с простой конструкцией.

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Авто самоделка пикап с кабиной от грузовика ЗИЛ-157

2020-01-20   2 комментария
самодельный автомобиль ЗИЛ

Самодельный автомобиль, построенный на базе УАЗа с кабиной от грузовика ЗИЛ-157.

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Самодельный багги из запчастей от автомобиля «ВАЗ»

2020-01-19  

Самодельный багги, с простой конструкцией, построил Ильдар Сунагатуллин. Давайте подробно рассмотрим конструкцию самодельного авто, возможно некоторые технические идеи, вы сможете использовать для своих авто самоделок.

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Самодельная антенна для цифрового телевидения с усилителем

2020-01-18  

Самая простая ТВ антенна с усилителем, для приёма цифровых каналов DVB-T2: подробное описание изготовления самоделки.

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Простая самодельная антенна для цифрового ТВ DVB-T2: размеры и описание

2020-01-17  

Простая самодельная антенна для цифрового ТВ DVB-T2: размеры и описание.

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Ручной трубогиб для профильной трубы своими руками

2020-01-16  

Самодельный ручной станок трубогиб для профильной трубы, сделанный своими руками: фото, размеры и описание конструкции станка.

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Мотобуксировщик своими руками

2020-01-15   1 комментарий
мотобуксировщик

Самодельный гусеничный мотобуксировщик (мотособака), сделанный своими руками.

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Самодельная печь из газовых баллонов

2020-01-13  

Печь сделанная из газовых баллонов: фото и подробное описание изготовления печи.

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Антенна из пивных банок для цифрового ТВ: чертежи, размеры

2020-01-12  

Самодельная антенна для приёма цифрового телевидения, сделанная из пивных банок, подробное описание изготовления антенны с размерами.

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Самодельный ленточный шлифовальный станок из двигателя от стиральной машины

2020-01-11  
самодельный ленточный шлифовальный станок

Ленточный шлифовальный станок сделанный своими руками из двигателя стиральной машины. Подробные фото и описание изготовления самодельного станка.

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Самодельная стойка для болгарки из автомобильной помпы

2020-01-09  

Простой самодельный отрезной станок, сделанный из автомобильной помпы и болгарки. Подробное описание изготовления с пошаговыми фото.

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Самодельный электро сноуборд

2020-01-09  
самодельный электро сноуборд

Самодельный сноуборд с электродвигателем, фото и описание конструкции самоделки.

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Самодельная антенна для цифрового ТВ DVB-T2: фото и описание изготовления

2020-01-06   4 комментария
антенна

Простая и надёжная самодельная антенна для приёма цифровых телевизионных каналов DVB-T2: подробные фото и описание изготовления самоделки.

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Самодельный мини автомобиль с двигателем от мотороллера

2020-01-05   1 комментарий
мини автомобиль

Самоделка с двигателем от мотороллера «Тула», фото и описание конструкции.

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Гриндер из болгарки своими руками

2020-01-04  

Самодельный гриндер (ленточный шлифовальный станок) сделанный из болгарки, фото и подробное описание изготовления самоделки.

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Самодельный съемник для подшипников якоря двигателя электроинструмента

2020-01-03  
съёмник для подшипников

Простой самодельный съемник для подшипников якоря двигателя электроинструмента: фото и описание изготовления.

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Самодельный трицикл вездеход

2019-12-29  

Трицикл самоделка мини вездеход: фото и описание конструкции самодельной техники.

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