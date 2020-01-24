Самодельный сверлильный станок: подробное описание изготовления
Простой самодельный ленточный шлифовальный станок
Авто самоделка пикап с кабиной от грузовика ЗИЛ-157
Самодельный багги из запчастей от автомобиля «ВАЗ»
Самодельный багги, с простой конструкцией, построил Ильдар Сунагатуллин. Давайте подробно рассмотрим конструкцию самодельного авто, возможно некоторые технические идеи, вы сможете использовать для своих авто самоделок.
Самодельная антенна для цифрового телевидения с усилителем
Самая простая ТВ антенна с усилителем, для приёма цифровых каналов DVB-T2: подробное описание изготовления самоделки.
Простая самодельная антенна для цифрового ТВ DVB-T2: размеры и описание
Ручной трубогиб для профильной трубы своими руками
Самодельный ручной станок трубогиб для профильной трубы, сделанный своими руками: фото, размеры и описание конструкции станка.
Мотобуксировщик своими руками
Самодельная печь из газовых баллонов
Антенна из пивных банок для цифрового ТВ: чертежи, размеры
Самодельная антенна для приёма цифрового телевидения, сделанная из пивных банок, подробное описание изготовления антенны с размерами.
Самодельный ленточный шлифовальный станок из двигателя от стиральной машины
Ленточный шлифовальный станок сделанный своими руками из двигателя стиральной машины. Подробные фото и описание изготовления самодельного станка.
Самодельная стойка для болгарки из автомобильной помпы
Простой самодельный отрезной станок, сделанный из автомобильной помпы и болгарки. Подробное описание изготовления с пошаговыми фото.
Самодельный электро сноуборд
Самодельная антенна для цифрового ТВ DVB-T2: фото и описание изготовления
Простая и надёжная самодельная антенна для приёма цифровых телевизионных каналов DVB-T2: подробные фото и описание изготовления самоделки.
Самодельный мини автомобиль с двигателем от мотороллера
Гриндер из болгарки своими руками
Самодельный гриндер (ленточный шлифовальный станок) сделанный из болгарки, фото и подробное описание изготовления самоделки.
Самодельный съемник для подшипников якоря двигателя электроинструмента
Простой самодельный съемник для подшипников якоря двигателя электроинструмента: фото и описание изготовления.